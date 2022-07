La maestra grillina porta gli alunni al comizio di Conte | Boschi porta il caso in Parlamento

(Di giovedì 7 luglio 2022) "Nella storia della Repubblica non si è mai visto che una scolaresca venisseta a unelettorale e, a quanto emerge, senza l'autorizzazione dei genitori". Maria Elenaha presentato un'interpellanza urgente al ministro dell'Istruzione sulla vicenda avvenuto in Puglia dove una, candidata con 5 Stelle, avrebbe condotto glia un'iniziativa elettorale con Giuseppesenza aver chiesto l'autorizzazione dei genitori. "È sconcertante che si utilizzi la scuola a fini elettorali e si strumentalizzino dei piccoli. Chiediamo che sia fatta chiarezza su quanto accaduto e che siano mandati degli ispettori per individuare le responsabilità", sottolinea. La presunta vicenda risale a un mese fa, ...

Al centro della faccenda infatti ci sarebbe unaelementare che avrebbe accompagnato, in orario scolastico, gli alunni ad un'iniziativa elettorale con Giuseppe Conte.Poiché nella lista di Morra ci sarebbe anche unadell'Istituto Carella, al comizio di Conte sono stati dirottati anche i piccoli alunni . Come riporta Libero , infatti, alle seconde classi ..."Nella storia della Repubblica non si è mai visto che una scolaresca venisse portata a un comizio elettorale e, a quanto emerge, senza ...Interpellanza al ministro dell'Istruzione. Boschi, prima firmataria: 'Vicenda sconcertante, sia fatta chiarezza e siano mandati gli ispettori per ...