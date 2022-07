La Lega Serie A valuta la costruzione di una piattaforma per la distribuzione degli highlights (Di giovedì 7 luglio 2022) Secondo quanto scrive Milano Finanza, la Serie A pensa ad una propria piattaforma OTT sulla quale distribuire gli highlights del campionato. Il progetto sembra essere già in fase piuttosto avanzata: l’obiettivo è lanciare il portale sul mercato in tempo per l’inizio della prossima stagione. “La milanese Adplay sarebbe favorita per ricevere l’incarico di realizzare l’infrastruttura e avrebbe già presentato una proposta dettagliata. La piattaforma consentirebbe di distribuire gli highlights e altri contenuti della Serie A sui principali siti premium italiani (ossia a pagamento) per quanto riguarda la visualizzazione da desktop e da mobile. Il piano ipotizza però anche la creazione di un’app on demand della Serie A appositamente pensata per le smart tv. L’Ott potrebbe poi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022) Secondo quanto scrive Milano Finanza, laA pensa ad una propriaOTT sulla quale distribuire glidel campionato. Il progetto sembra essere già in fase piuttosto avanzata: l’obiettivo è lanciare il portale sul mercato in tempo per l’inizio della prossima stagione. “La milanese Adplay sarebbe favorita per ricevere l’incarico di realizzare l’infrastruttura e avrebbe già presentato una proposta dettagliata. Laconsentirebbe di distribuire glie altri contenuti dellaA sui principali siti premium italiani (ossia a pagamento) per quanto riguarda la visualizzazione da desktop e da mobile. Il piano ipotizza però anche la creazione di un’app on demand dellaA appositamente pensata per le smart tv. L’Ott potrebbe poi ...

