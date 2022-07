La guerra nucleare farebbe precipitare le temperature | Si rischia una nuova era glaciale (Di giovedì 7 luglio 2022) Una guerra nucleare tra Russia e Stati Uniti darebbe il via a una “piccola era glaciale” della durata di migliaia di anni. E’ quanto emerge in una ricerca, che precisa come il fuoco esploso durante il conflitto rilascerebbe talmente tanto fumo nell’atmosfera superiore da andare praticamente a ostacolare il Sole, provocando il fallimento dei raccolti in tutto il mondo. Nel primo mese successivo alle esplosioni, la temperatura media globale crollerebbe di circa 13 gradi Fahrenheit, peggio di quanto accaduto nell’era glaciale che si è conclusa 11.700 anni fa ed è durata più di 100.000 anni (rendendo il mondo di circa 10 gradi Fahrenheit più freddo di oggi). L’autrice principale dello studio, la dott.ssa Cheryl Harrison, della Louisiana State University, ha precisato che non fa differenza chi bombarderà: ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 7 luglio 2022) Unatra Russia e Stati Uniti darebbe il via a una “piccola era” della durata di migliaia di anni. E’ quanto emerge in una ricerca, che precisa come il fuoco esploso durante il conflitto rilascerebbe talmente tanto fumo nell’atmosfera superiore da andare praticamente a ostacolare il Sole, provocando il fallimento dei raccolti in tutto il mondo. Nel primo mese successivo alle esplosioni, la temperatura media globale crollerebbe di circa 13 gradi Fahrenheit, peggio di quanto accaduto nell’erache si è conclusa 11.700 anni fa ed è durata più di 100.000 anni (rendendo il mondo di circa 10 gradi Fahrenheit più freddo di oggi). L’autrice principale dello studio, la dott.ssa Cheryl Harrison, della Louisiana State University, ha precisato che non fa differenza chi bombarderà: ...

Pubblicità

GiovaQuez : “Siamo anche noi a dover decidere come fare la pace in Ucraina perché siamo noi a mandare armi, a rischiare la guer… - Frankf1842 : RT @fanpage: Una sorta di era glaciale nucleare con “tempeste di fuoco” con fumo e fuliggine talmente vasti da oscurare il Sole: un team di… - ChiodiDonatella : RT @ChiodiDonatella: Ora sì che si crea la 'malloppa'. Non bastavano i #virologi, tornati a sgomitare, che si accalcano dando i numeri tant… - Valter41271244 : L'Italia sceglie l'arma atomica e prepara gli F35 alla guerra nucleare - 1einfinitimondi : RT @fanpage: Una sorta di era glaciale nucleare con “tempeste di fuoco” con fumo e fuliggine talmente vasti da oscurare il Sole: un team di… -