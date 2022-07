La foto di Arisa completamente a nudo per il nuovo singolo (Di giovedì 7 luglio 2022) Si chiama Tu mí perdícíon ed è il titolo del nuovo singolo di Arisa. Un brano estivo con cui la cantante continua a raccontarsi e che ha presentato su Instagram con una foto audace e sensuale, completamente nuda e coperta solo da mani guantate in lattice rosa e nero. “Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi”, scrive Arisa nella caption della foto con cui presenta la canzone. Un testo che parla delle sue ultime emozioni, di una storia d’amore intensa: Ho capito che l’amore vero non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non m’importa dell’esito. Sono orgogliosa di me e lo rifarei altre mille volte. ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 7 luglio 2022) Si chiama Tu mí perdícíon ed è il titolo deldi. Un brano estivo con cui la cantante continua a raccontarsi e che ha presentato su Instagram con unaaudace e sensuale,nuda e coperta solo da mani guantate in lattice rosa e nero. “Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi”, scrivenella caption dellacon cui presenta la canzone. Un testo che parla delle sue ultime emozioni, di una storia d’amore intensa: Ho capito che l’amore vero non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non m’importa dell’esito. Sono orgogliosa di me e lo rifarei altre mille volte. ...

