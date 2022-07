La cessione di De Ligt è dolorosa ma necessaria: arriva l’aiuto dagli ex (Di giovedì 7 luglio 2022) Ormai il destino del difensore Matthijs De Ligt sembra sempre più tracciato, per questo motivo si stanno cercando delle alternative future. Se c’è un giocatore che ha dimostrato assolutamente di poter essere uno dei migliori a livello internazionale quello è sicuramente il difensore Matthijs De Ligt, con l’olandese che però ormai ha chiesto esplicitamente di poter cambiare aria, considerando ormai inadatto alle proprie ambizioni nel progetto della Juventus, con la situazione che sta diventando sempre più complicata e che dunque si cercherà in tutti i modi di poter trovare una soluzione, con il Tottenham degli ex Antonio Conte e Fabio Paratici che potrebbe diventare davvero molto importante per poter sistemare la situazione futura. LaPresseQuando si spendono quasi 80 milioni per un difensore Il rischio è sicuramente molto alto, considerando infatti ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 7 luglio 2022) Ormai il destino del difensore Matthijs Desembra sempre più tracciato, per questo motivo si stanno cercando delle alternative future. Se c’è un giocatore che ha dimostrato assolutamente di poter essere uno dei migliori a livello internazionale quello è sicuramente il difensore Matthijs De, con l’olandese che però ormai ha chiesto esplicitamente di poter cambiare aria, considerando ormai inadatto alle proprie ambizioni nel progetto della Juventus, con la situazione che sta diventando sempre più complicata e che dunque si cercherà in tutti i modi di poter trovare una soluzione, con il Tottenham degli ex Antonio Conte e Fabio Paratici che potrebbe diventare davvero molto importante per poter sistemare la situazione futura. LaPresseQuando si spendono quasi 80 milioni per un difensore Il rischio è sicuramente molto alto, considerando infatti ...

