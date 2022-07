La carica di insulti social a Di Maio per l’addio al M5s (e lui intanto sparisce da Facebook) (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo l’addio al Movimento 5 Stelle il 21 giugno scorso, Luigi Di Maio centellina sempre più le sue apparizioni sui social. Una virata evidente guardando sia la pagina Instagram, dove il ministro degli Esteri ha 856mila followers, sia quella Facebook, con una platea da due milioni e mezzo di seguaci, la terza più folta dopo Matteo Salvini (cinque milioni) e Giuseppe Conte (quattro e mezzo). Un primo effetto del “nuovo corso” intrapreso dopo il divorzio dal Movimento, si potrebbe pensare. Ma a ben vedere l’ultimo post del ministro su Facebook risale al 13 giugno, una settimana prima di abbandonare il Movimento. Sulle ragioni di una presenza social sempre più sporadica si possono fare solo ipotesi. Un dato, invece, è incontrovertibile. E cioè che tra i followers di Di ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopoal Movimento 5 Stelle il 21 giugno scorso, Luigi Dicentellina sempre più le sue apparizioni sui. Una virata evidente guardando sia la pagina Instagram, dove il ministro degli Esteri ha 856mila followers, sia quella, con una platea da due milioni e mezzo di seguaci, la terza più folta dopo Matteo Salvini (cinque milioni) e Giuseppe Conte (quattro e mezzo). Un primo effetto del “nuovo corso” intrapreso dopo il divorzio dal Movimento, si potrebbe pensare. Ma a ben vedere l’ultimo post del ministro surisale al 13 giugno, una settimana prima di abbandonare il Movimento. Sulle ragioni di una presenzasempre più sporadica si possono fare solo ipotesi. Un dato, invece, è incontrovertibile. E cioè che tra i followers di Di ...

