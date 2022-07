La candela che odora di mutandine da donna: l’odore del sesso in vendita (Di giovedì 7 luglio 2022) Come se non se parlasse già abbastanza ora arriva anche l’odore del sesso… all’interno di una candela. Provocazione? Realtà? Un business destinato al successo, non fosse altro per il fatto che se ne parlerà parecchio. Arriva la candela al profumo di mutandine femminili per celebrare la bellezza e il potere delle donne e… della loro vagina. Un’ultima trovata destinata sicuramente a far discutere. candela al profumo di vagina – (fanpage) – curiosauro.itl’odore del sesso che conquisterà tutti Nata dalla collaborazione tra Gwyneth Paltrow e Kourtney Kardashian, la candela si chiama This Smells Like My Pooshy, una vera e propria provocazione e un inno al potere femminile. Prima di questa ci avevano già provato con quella al profumo di ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 7 luglio 2022) Come se non se parlasse già abbastanza ora arriva anchedel… all’interno di una. Provocazione? Realtà? Un business destinato al successo, non fosse altro per il fatto che se ne parlerà parecchio. Arriva laal profumo difemminili per celebrare la bellezza e il potere delle donne e… della loro vagina. Un’ultima trovata destinata sicuramente a far discutere.al profumo di vagina – (fanpage) – curiosauro.itdelche conquisterà tutti Nata dalla collaborazione tra Gwyneth Paltrow e Kourtney Kardashian, lasi chiama This Smells Like My Pooshy, una vera e propria provocazione e un inno al potere femminile. Prima di questa ci avevano già provato con quella al profumo di ...

