La caduta della modella Kristen McMenamy e non solo. 4 momenti epici dalle sfilate della Haute Couture Week. (Di giovedì 7 luglio 2022) Come se non bastassero abiti da sogno e sfarzose location, alla Paris Haute Couture Autunno Invernoo 2022/23 non sono mancati colpi di scena. Quando si riuniscono così tante celebrità e personalità creative in un’unica stanza, le sorprese sono assicurate. Dalla nascita di nuove fashion icon, a finali di sfilata memorabili. Ecco 4 momenti in cui questa Couture Week ci hanno fatto pensare fosse la più indimenticabile di sempre. 15 abiti da sogno dall'Haute Couture 22/23 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 7 luglio 2022) Come se non bastassero abiti da sogno e sfarzose location, alla ParisAutunno Invernoo 2022/23 non sono mancati colpi di scena. Quando si riuniscono così tante celebrità e personalità creative in un’unica stanza, le sorprese sono assicurate. Dalla nascita di nuove fashion icon, a finali di sfilata memorabili. Ecco 4in cui questaci hanno fatto pensare fosse la più indimenticabile di sempre. 15 abiti da sogno dall'22/23 guarda le foto ...

