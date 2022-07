La Ble Juvecaserta verso la serie B con il titolo della Pallacanestro Busto Arsizio (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La AG sport, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, collegata alla Ble Juvecaserta Academy, ha sottoscritto un accordo con la Pallacanestro Busto Arsizio, associazione sportiva dilettantistica, per l’acquisizione del titolo sportivo di serie B nazionale, cui la società Bustocca ha acquisito il diritto a partecipare vincendo la finale playoff del campionato di serie C gold lombardo. Tale accordo è stato trasmesso alla Federazione Italiana Pallacanestro per la prevista ratifica ad opera del Consiglio Federale. L’AG sport ssd a responsabilità limitata e la Ble Juvecaserta Academy desiderano esprimere il più sincero ringraziamento alla dirigenza ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La AG sport, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, collegata alla BleAcademy, ha sottoscritto un accordo con la, associazione sportiva dilettantistica, per l’acquisizione delsportivo diB nazionale, cui la societàcca ha acquisito il diritto a partecipare vincendo la finale playoff del campionato diC gold lombardo. Tale accordo è stato trasmesso alla Federazione Italianaper la prevista ratifica ad opera del Consiglio Federale. L’AG sport ssd a responsabilità limitata e la BleAcademy desiderano esprimere il più sincero ringraziamento alla dirigenza ...

Pubblicità

infoitsport : Nikola Markus, per lui una nuova stagione nella Ble Juvecaserta Academy - casertafocus : BASKET - Domenico Posillipo non è più l'allenatore delle giovanili della Ble Juvecaserta Academy… - casertafocus : BASKET - Cala il sipario sulla stagione agonistica delle squadre giovanili della Ble Juvecaserta Academy… - AppiaPolis : New post (L'ADDIO DELLA BLE JUVECASERTA AL COACH MIMMO POSOLLIPO) has been published on AppiaPolis - News in Tempo… - infoitsport : Coach Domenico Posillipo lascia la Ble Juvecaserta Academy. I saluti affettuosi della società -