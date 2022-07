Kotler: il padre del marketing moderno apre una business school in Italia (Di giovedì 7 luglio 2022) Philip Kotler, il maestro del marketing moderno apre la sua business school in Italia, con una sede nel Metaverso Philip Kotler, riconosciuto in tutto il mondo come il padre del marketing moderno, apre anche in Italia la sua business school “Kotler-i Carboni business school”, dove si imparerà a mettere in pratica il marketing a impatto anche in Italia. La Kotler Impact, da lui fondata, aprirà la business school Italiana insieme a Weevo, società benefit impegnata nel ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 7 luglio 2022) Philip, il maestro della suain, con una sede nel Metaverso Philip, riconosciuto in tutto il mondo come ildelanche inla sua-i Carboni”, dove si imparerà a mettere in pratica ila impatto anche in. LaImpact, da lui fondata, aprirà lana insieme a Weevo, società benefit impegnata nel ...

