Kiss Kiss Napoli: Mathias Olivera prende la 17 di Hamsik (Di giovedì 7 luglio 2022) Mathias Olivera, il nuovo terzino sinistro del Napoli, ha scelto il suo nuovo numero di maglia. E ha scelto un numero che da queste parti non è proprio indifferente: il numero 17, lo stesso con cui Marek Hamsik ha fatto le fortune del club partenopeo per oltre dieci anni e che, dal momento dell’addio dello slovacco, non era più stato utilizzato da altri calciatori. Lo ha annunciato pochi minuti fa Radio Kiss Kiss Napoli. Olivera, che indossava la maglia numero 17 anche al Getafe, e che prende invece abitualmente il 16 nella Nazionale uruguayana, raccoglie dunque in eredità una maglia piuttosto pesante. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022), il nuovo terzino sinistro del, ha scelto il suo nuovo numero di maglia. E ha scelto un numero che da queste parti non è proprio indifferente: il numero 17, lo stesso con cui Marekha fatto le fortune del club partenopeo per oltre dieci anni e che, dal momento dell’addio dello slovacco, non era più stato utilizzato da altri calciatori. Lo ha annunciato pochi minuti fa Radio, che indossava la maglia numero 17 anche al Getafe, e cheinvece abitualmente il 16 nella Nazionale uruguayana, raccoglie dunque in eredità una maglia piuttosto pesante. L'articolo ilsta.

Pubblicità

branwellburrito : mi sento completamente delirante i just want to kiss a girl che rottura di palle veramente - WU6mD4jv3sFsVSQ : Last kiss ?? By Massimo Pedrazzi. - roxilx_x : @kiss_yuh3 ywHAAHAHHAHAHAHAHHA - napolista : Kiss Kiss #Napoli: Mathias #Olivera prende la 17 di #Hamsik A Napoli era libera dall’addio dello slovacco. L’urugu… - nartchaa : RT @kreideprinabz: i'd kiss vecna #StrangerThings -

De Maggio: 'Olivera indosserà la maglia numero 17' Walter De Maggio rivela il numero della maglia che indosserà Olivera Ecco quanto dichiarato a Kiss Kiss Napoli : 'Attenzione: mi è appena arrivata una notizia su Mathias Olivera , nuovo acquisto del sodalizio campano. Mi hanno detto che il terzino sinistro ha scelto il numero della maglia che ... Cobolli: "Mi sa che Koulibaly resta lì. Dybala sarebbe un plus a Napoli" Cobolli Gigli , ex presidente della Juventus, è intervenuto alla trasmissione Radio Goal su Radio kiss Kiss Napoli. Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Radio Kiss Kiss De Maggio: “Olivera indosserà la maglia numero 17” ForzAzzurri.net - Walter De Maggio rivela il numero della maglia che indosserà Olivera Ecco quanto dichiarato a Kiss Kiss Napoli: "Attenzione: mi è appena arrivata una ... De Maggio: “Olivera già entusiasta di Napoli. Sapete quale numero di maglia potrebbe indossare” Valter De Maggio, giornalista, ha parlato a proposito di Mathias Olivera e della sua possibile scelta a proposito del numero di maglia ... Walter De Maggio rivela il numero della maglia che indosserà Olivera Ecco quanto dichiarato aNapoli : 'Attenzione: mi è appena arrivata una notizia su Mathias Olivera , nuovo acquisto del sodalizio campano. Mi hanno detto che il terzino sinistro ha scelto il numero della maglia che ...Cobolli Gigli , ex presidente della Juventus, è intervenuto alla trasmissione Radio Goal su RadioNapoli. Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Ottati, borgo campano in provincia di Salerno ForzAzzurri.net - Walter De Maggio rivela il numero della maglia che indosserà Olivera Ecco quanto dichiarato a Kiss Kiss Napoli: "Attenzione: mi è appena arrivata una ...Valter De Maggio, giornalista, ha parlato a proposito di Mathias Olivera e della sua possibile scelta a proposito del numero di maglia ...