Kensh? | consegnato all’armatore il nuovo 75 metri di Admiral

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 7 luglio 2022)?, la new entry della flotta di, flagship brand di The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso nella costruzione e refill di imbarcazioni e navi fino a 140, è statoal suo armatore nella giornata di oggi. Ilmega yacht da 75si presenta come un’imbarcazione innovativa che vuole ripensare i concetti di spazio, distribuzione e lusso: varato nel novembre del 2021,? è frutto della collaborazione tra l’armatore, che si è occupato personalmente del progetto, l’agenzia francese Jouin Manku, che ha realizzato il design degli interni e Azure Yacht Design che, insieme ad archineers.berlin, ha dato vita agli esterni. “? integra le migliori idee del design residenziale e del design della ...