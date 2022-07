Kate Middleton scatenata a Wimbledon, standing ovation con il principe (Di giovedì 7 luglio 2022) Bella, sorridente, sensuale, elegante. La Regina di Wimbledon è Kate Middleton, che è apparsa sugli spalti per fare il tifo per il numero uno britannico Cameron Norrie, che ha vinto nei quarti di finale. La coppia reale, che ha assistito anche ai cinque set tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, ha twittato una foto del 26enne Norrie che alza il pugno in campo, con la didascalia: “Che partita! Semplicemente geniale”. Poi hanno aggiunto: “Che giornata di tennis! Fantastico essere tornati a Wimbledon e meraviglioso vedere Cam Norrie sventolare la bandiera nei singoli”. E’ risaputo che quando arriva Kate, i flash si distraggono, perdono di vista i campioni in campo e si concentrano sulla duchessa. Lei ripaga le attenzioni con smorfie imperdibili, sorrisi esagerati, chiacchiere infinite. Gli esperti di moda ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 7 luglio 2022) Bella, sorridente, sensuale, elegante. La Regina di, che è apparsa sugli spalti per fare il tifo per il numero uno britannico Cameron Norrie, che ha vinto nei quarti di finale. La coppia reale, che ha assistito anche ai cinque set tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, ha twittato una foto del 26enne Norrie che alza il pugno in campo, con la didascalia: “Che partita! Semplicemente geniale”. Poi hanno aggiunto: “Che giornata di tennis! Fantastico essere tornati ae meraviglioso vedere Cam Norrie sventolare la bandiera nei singoli”. E’ risaputo che quando arriva, i flash si distraggono, perdono di vista i campioni in campo e si concentrano sulla duchessa. Lei ripaga le attenzioni con smorfie imperdibili, sorrisi esagerati, chiacchiere infinite. Gli esperti di moda ...

