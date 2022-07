Karate | l’Italia ai World Games 2022 | da domani le gare

(Di giovedì 7 luglio 2022) La squadra della nazionale italiana, composta da Mattia Busato, Carola Casale, Angelo Crescenzo, Luca Maresca e Silvia Semeraro, è a Birmingham (USA), per l’11esima edizione dei. Dopo un periodo di Collegiale al Centro Olimpico, da sabato 2 luglio fino a ieri sera, i nostrika, accompagnati dal Vicepresidente Benetello, dal DTN Valdesi, dall’arbitro Zaccaro e dai tecnici Colaiacomo, Figuccio, Maestri e Verrecchia, sono pronti per questa altra grande sfida internazionale, l’ultima dei Seniores prima della pausa estiva. La cerimonia di apertura deisarà giovedì 7 luglio e il, all’interno dei Giochi sin dalla prima edizione dell’81, sarà uno dei primi sport in gara. (foto@fijlkam) Cominceremo venerdì 8 luglio, infatti, con il kata individuale sia ...

