Juventus, Schira: “Il Bayern è vicinissimo a De Ligt” (Di giovedì 7 luglio 2022) Juventus Schira- Ore caldissime nei bianconeri, domani e sabato la Juventus presenteranno Di Maria e Paul Pogba. La squadra prende forma, mentre aspetta la formula adatta per prendere Zaniolo, si tratta anche in uscita. . Il Bayern Monaco fa sul serio per De Ligt, nelle ultime ore sembra che la squadra bavarese voglia offrire 90 milioni più bonus per arrivare a 100 tanto desiderati dalla Juventus. I bavaresi offriranno un contratto da 12 milioni netti a stagione al numero 4 dei bianconeri che nelle ultime settimane ha chiesto la cessione e accetta la destinazione tedesca. La Juventus perderà un pezzo importante in difesa e ora deve puntare il nuovo difensore. Kalidou Koulibaly è il sogno di Massimiliano Allegri ma il Napoli non vuole rinforzare una diretta concorrente. ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 7 luglio 2022)- Ore caldissime nei bianconeri, domani e sabato lapresenteranno Di Maria e Paul Pogba. La squadra prende forma, mentre aspetta la formula adatta per prendere Zaniolo, si tratta anche in uscita. . IlMonaco fa sul serio per De, nelle ultime ore sembra che la squadra bavarese voglia offrire 90 milioni più bonus per arrivare a 100 tanto desiderati dalla. I bavaresi offriranno un contratto da 12 milioni netti a stagione al numero 4 dei bianconeri che nelle ultime settimane ha chiesto la cessione e accetta la destinazione tedesca. Laperderà un pezzo importante in difesa e ora deve puntare il nuovo difensore. Kalidou Koulibaly è il sogno di Massimiliano Allegri ma il Napoli non vuole rinforzare una diretta concorrente. ...

