Juventus, rilancio Bayern Monaco per De Ligt: superata la concorrenza del Chelsea (Di giovedì 7 luglio 2022) Calciomercato Juventus: il Bayern Monaco fa sul serio per De Ligt e avrebbero rilanciato con una nuova offerta superando il Chelsea Nella lista della uscite della Juventus ci è entrato, anche un po’ a sorpresa, Matthijs De Ligt ormai sempre più vicino a dire addio ai bianconeri. Per lui si profila un duello di mercato tra Chelsea e Bayern Monaco. Come riportato dal Corriere dello Sport, i bavaresi avrebbero rilanciato per De Ligt: l’offerta è salita a 70-75 milioni a cui potrebbero aggiungersi anche dei bonus. La richiesta della Juve è ancora distante, ma forse i bianconeri hanno abbandonato l’idea di raggiungere il valore della clausola e puntano a incassare almeno 100 milioni. LEGGI TUTTE LE ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Calciomercato: ilfa sul serio per Dee avrebbero rilanciato con una nuova offerta superando ilNella lista della uscite dellaci è entrato, anche un po’ a sorpresa, Matthijs Deormai sempre più vicino a dire addio ai bianconeri. Per lui si profila un duello di mercato tra. Come riportato dal Corriere dello Sport, i bavaresi avrebbero rilanciato per De: l’offerta è salita a 70-75 milioni a cui potrebbero aggiungersi anche dei bonus. La richiesta della Juve è ancora distante, ma forse i bianconeri hanno abbandonato l’idea di raggiungere il valore della clausola e puntano a incassare almeno 100 milioni. LEGGI TUTTE LE ...

