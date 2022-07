Juventus, Di Maria è sbarcato a Torino: domani le visite mediche (Di giovedì 7 luglio 2022) L’attesa è finalmente terminata. Perché i tifosi bianconeri hanno potuto abbracciare il grande colpo che aspettavano. Angel Di Maria è sbarcato in Italia alle 22.38 di giovedì 7 luglio con un volo decollato da Parigi, pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia della Juventus. Ad attendere l’argentino all’aeroporto di Torino-Caselle c’erano decine di tifosi, che hanno aspettato per ore l’aereo che ha portato El Fideo a Torino al termine di una lunga trattativa. Il giocatore è stato scortato da alcuni uomini del club fino ad un’auto che lo ha condotto all’hotel dove trascorrerà la prima notte in Italia insieme alla moglie. Le visite mediche sono in programma alle 8.30 di venerdì, subito dopo Di Maria si recherà nella sede del club per firmare il ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) L’attesa è finalmente terminata. Perché i tifosi bianconeri hanno potuto abbracciare il grande colpo che aspettavano. Angel Diin Italia alle 22.38 di giovedì 7 luglio con un volo decollato da Parigi, pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia della. Ad attendere l’argentino all’aeroporto di-Caselle c’erano decine di tifosi, che hanno aspettato per ore l’aereo che ha portato El Fideo aal termine di una lunga trattativa. Il giocatore è stato scortato da alcuni uomini del club fino ad un’auto che lo ha condotto all’hotel dove trascorrerà la prima notte in Italia insieme alla moglie. Lesono in programma alle 8.30 di venerdì, subito dopo Disi recherà nella sede del club per firmare il ...

Pubblicità

romeoagresti : #Juventus, #DiMaria è atterrato a Torino: domani mattina le visite mediche // Di Maria has landed in Turin, tomorro… - romeoagresti : #Juventus: venerdì visite mediche per #DiMaria, mentre sabato sarà il turno di #Pogba // Di Maria will have his med… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, domani l'arrivo di #DiMaria a Torino - juve_passion20 : Vedevo Di Maria e Ronaldo inarrivabili, la Juventus ha dimostrato che può tutto. LA MIA SOCIETÀ ???? - CalcioPillole : CIP Review - La #Juventus accoglie Angel #DiMaria -