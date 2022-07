Juventus, Di Maria è atterrato a Torino: inizia la nuova avventura in bianconero | VIDEO (Di giovedì 7 luglio 2022) inizia la nuova avventura in bianconero per Angel Di Maria. La Juventus ha piazzato un grande colpo di calciomercato, si è assicurata le prestazioni dei uno dei calciatori più forti in circolazione dal punto di vista tecnico. La Vecchia Signora è uno dei club più attivi sul fronte calciomercato, l’obiettivo è quello di riscattare l’ultima stagione deludente. Dopo Pogba (solo da ufficializzare), è arrivato anche l’ex Psg. Angel Di Maria è atterrato a Torino poco prima delle 23. Il prossimo passo sarà quello delle visite mediche, previste per venerdì 8 luglio. Poi la firma del contratto per una stagione. I tifosi bianconeri sono in delirio per l’arrivo di un calciatore in grado di spostare gli equilibri, adesso Allegri dovrà tirare ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 7 luglio 2022)lainper Angel Di. Laha piazzato un grande colpo di calciomercato, si è assicurata le prestazioni dei uno dei calciatori più forti in circolazione dal punto di vista tecnico. La Vecchia Signora è uno dei club più attivi sul fronte calciomercato, l’obiettivo è quello di riscattare l’ultima stagione deludente. Dopo Pogba (solo da ufficializzare), è arrivato anche l’ex Psg. Angel Dipoco prima delle 23. Il prossimo passo sarà quello delle visite mediche, previste per venerdì 8 luglio. Poi la firma del contratto per una stagione. I tifosi bianconeri sono in delirio per l’arrivo di un calciatore in grado di spostare gli equilibri, adesso Allegri dovrà tirare ...

romeoagresti : #Juventus, #DiMaria è atterrato a Torino: domani mattina le visite mediche // Di Maria has landed in Turin, tomorro… - romeoagresti : #Juventus: venerdì visite mediche per #DiMaria, mentre sabato sarà il turno di #Pogba // Di Maria will have his med… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, domani l'arrivo di #DiMaria a Torino - manuhellt : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, Angel #DiMaria arrivato in sede - DAZN_IT : Di Maria è arrivato a Torino ? Lo sbarco del Fideo prima delle visite con la Juventus ?? #DAZN -