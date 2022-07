Juventus, Cuadrado e Gatti rientrati alla Continassa. In arrivo anche Di Maria e Pogba (Di giovedì 7 luglio 2022) La Juventus è tornata al lavoro da qualche giorno, ma molto big devono ancora tornare dalle vacanze. Nella giornata odierna sono rientrati alla Continassa Juan Cuadrado, Federico Gatti e Nicolò Rovella, che si sono recati al J Medical per effettuare le visite ed i test fisici e atletici. Il gruppo disposizione del tecnico Massimiliano Allegri sarà al gran completo a partire da lunedì, in vista della prima vera seduta di allenamento. Nelle prossime ore sono attesi a Torino anche i due nuovi acquisti Angel Di Maria e Paul Pogba, pronti a sottoporsi alle visite mediche di rito. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Laè tornata al lavoro da qualche giorno, ma molto big devono ancora tornare dalle vacanze. Nella giornata odierna sonoJuan, Federicoe Nicolò Rovella, che si sono recati al J Medical per effettuare le visite ed i test fisici e atletici. Il gruppo disposizione del tecnico Massimiliano Allegri sarà al gran completo a partire da lunedì, in vista della prima vera seduta di allenamento. Nelle prossime ore sono attesi a Torinoi due nuovi acquisti Angel Die Paul, pronti a sottoporsi alle visite mediche di rito. SportFace.

