Juventus | Angel Di Maria è atterrato a Torino

Pubblicità

DiMarzio : .@juventusfc | Angel #DiMaria ha lasciato l’aeroporto di Torino, FOTO e VIDEO - Glongari : Angel Di Maria è atterrato a Torino. Inizia la sua avventura con la maglia della #Juventus. ?? - DiMarzio : #Juventus, venerdì sarà la giornata di Angel #DiMaria - Rosa_Pileggi : @juventusfc Mi è sempre piaciuto, lo volevo nella mia squadra del cuore...ed eccolo qua??. Benvenuto alla Juventus, Angel ???? - Mythos1981 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, Angel #DiMaria arrivato in sede -

È iniziata l'avventura alladiDi Maria . Il Fideo è arrivato all'aeroporto di Torino Caselle con un volo privato, partito da Parigi e atterrato alle ore 22.40 circa. Il primo contatto con la nuova realtà per l'...Con un volo da Parigi,Di Maria è sbarcato all'aeroporto di Caselle a Torino dove inizierà la sua nuova avventura professionale con la maglia della. El Fideo sosterrà le visite mediche nella mattinata di ...Inizia la nuova avventura in bianconero per Angel Di Maria. La Juventus ha piazzato un grande colpo di calciomercato, si è assicurata le prestazioni dei uno dei calciatori più forti in circolazione ...(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Angel Di Maria è atterrato a Torino. Il volto nuovo della Juventus è sbarcato intorno alle 22.40, tanti i tifosi e ...