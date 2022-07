Juve, Zaniolo - Koulibaly per la rivoluzione De Ligt via, il Bayern sorpassa il Chelsea (Di giovedì 7 luglio 2022) di Paolo Grilli Non più sogni di una notte di mezza estate, ma campioni in carne ed ossa pronti a dispensare classe per la causa bianconera. Angel Di Maria e Paul Pogba si prenderanno tutti i ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) di Paolo Grilli Non più sogni di una notte di mezza estate, ma campioni in carne ed ossa pronti a dispensare classe per la causa bianconera. Angel Di Maria e Paul Pogba si prenderanno tutti i ...

Pubblicità

romeoagresti : Situazione #Zaniolo: ?? Proseguono i contatti tra l’agente Vigorelli e la #Roma ?? I giallorossi, al momento, chied… - TuttoMercatoWeb : #Juve, terminato l’incontro a Milano con gli agenti di #Zaniolo e #Morata: bocche cucite dopo il summit ??… - _Morik92_ : #Juve disposta a mettere sul piatto una cifra vicina ai 30mln per #Koulibaly, il giocatore è la prima scelta per ri… - SaverioTolomeo : @capuanogio La Roma non pretende di scegliergli la destinazione, vuole soltanto soldi. Zaniolo può andare alla Juve… - airportman75 : @DiMarzio Che ti seguo a fare se continui a parlare di Berardi e la Juve lavora da mesi su Zaniolo? O non riporti k… -