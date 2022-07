Juve, grandi arrivi: domani Di Maria e sabato Pogba. De Ligt verso il Bayern (Di giovedì 7 luglio 2022) Arrivano i big. A Torino è atteso Di Maria, che domani si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare un contratto di un anno a circa 7 milioni più bonus. Il Fideo avrà la maglia numero 11 e un ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 luglio 2022) Arrivano i big. A Torino è atteso Di, chesi sottoporrà alle visite mediche prima di firmare un contratto di un anno a circa 7 milioni più bonus. Il Fideo avrà la maglia numero 11 e un ...

Pubblicità

pino_nostro : RT @AfricanoPublio: Gennaio 2016. Agnelli: 'Il Bayern è il modello delle nostre grandi ambizioni'. Ma da quell'Estate in poi, la Juve ha ad… - altrilibertini : RT @AfricanoPublio: Gennaio 2016. Agnelli: 'Il Bayern è il modello delle nostre grandi ambizioni'. Ma da quell'Estate in poi, la Juve ha ad… - ______lore_____ : RT @giovwastaken: il roma twitter è tipo il bambino ritardato che vuole per forza stare con i più grandi ma che nessuno si caga, vogliono p… - giuppy1991 : RT @AfricanoPublio: Gennaio 2016. Agnelli: 'Il Bayern è il modello delle nostre grandi ambizioni'. Ma da quell'Estate in poi, la Juve ha ad… - mauroaltizio1 : RT @AfricanoPublio: Gennaio 2016. Agnelli: 'Il Bayern è il modello delle nostre grandi ambizioni'. Ma da quell'Estate in poi, la Juve ha ad… -