Juve, Di Maria stasera. Cuadrado, Gatti e Rovella alle visite (Di giovedì 7 luglio 2022) Grande trepidazione in casa Juve per l'arrivo di Angel Di Maria . L'ex stella di Paris Saint Germain e Real Madrid sta per cominciare la sua avventura italiana: in serata sarà a Torino per le visite ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 7 luglio 2022) Grande trepidazione in casaper l'arrivo di Angel Di. L'ex stella di Paris Saint Germain e Real Madrid sta per cominciare la sua avventura italiana: in serata sarà a Torino per le...

Pubblicità

romeoagresti : #Juve, potrebbe essere venerdì il giorno dell’arrivo di #DiMaria a Torino // Di Maria could arrive in Turin on Frid… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVE, DI MARIA A TORINO NELLA SERATA DI DOMANI L'argentino arriva a parametro zero dopo gli anni… - GiovaAlbanese : #Juventus: le ultime sugli arrivi di #Pogba e #DiMaria ?? @Gazzetta_it - JManiaSite : Al #JMedcal sfilano i big, intanto oggi arrivano a Torino #DiMaria e #Cambiaso. Domani le loro visite, ma con il Ge… - juperikizi : RT @Marco562017: La Juve con Di Maria e Pogba ha speso 0 euro di cartellini,a me pare strano il racconto di Sky, secondo cui la Juve per co… -