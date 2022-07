Juve, Di Maria è arrivato a Torino – Video (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Angel Di Maria è arrivato a Torino per cominciare l’avventura con la Juventus. Il 34enne esterno argentino, come mostra il Video diffuso su twitter dalla società bianconera, è sbarcato all’aeroporto di Caselle poco prima delle 23. Di Maria, che ha chiuso il rapporto con il Paris Saint Germain, dovrebbe firmare un contratto annuale con la Juventus. Funweek. Leggi su funweek (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Angel Diper cominciare l’avventura con lantus. Il 34enne esterno argentino, come mostra ildiffuso su twitter dalla società bianconera, è sbarcato all’aeroporto di Caselle poco prima delle 23. Di, che ha chiuso il rapporto con il Paris Saint Germain, dovrebbe firmare un contratto annuale con lantus. Funweek.

Pubblicità

romeoagresti : #Juve, potrebbe essere venerdì il giorno dell’arrivo di #DiMaria a Torino // Di Maria could arrive in Turin on Frid… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVE, DI MARIA A TORINO NELLA SERATA DI DOMANI L'argentino arriva a parametro zero dopo gli anni… - Gazzetta_it : Juve, Di Maria sbarca a Torino: domani visite e firma - glooit : Calcio:Juve; ecco Di Maria, l'argentino è sbarcato a Caselle leggi su Gloo - pazzamentejuve : “STA ARRIVANDO DI MARIA.”?????? #DiMaria #Juve -