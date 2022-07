Juve, De Ligt tra Bayern e Chelsea: news mercato (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Matthijs De Ligt aspetta il Bayern Monaco. Il difensore olandese della Juventus, destinato a lasciare Torino, secondo le ultime news di mercato sembra preferire il club tedesco rispetto al Chelsea. Christian Falk, prima firma della Bild, su Twitter riferisce che il management del calciatore ha per ora interrotto i contatti con il Chelsea in attesa di un’eventuale intesa tra la Juventus e il Bayern Monaco. Il club bianconero non ha intenzione di cedere sulla valutazione del calciatore, legato alla società torinese da un contratto valido fino al 2024. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Matthijs Deaspetta ilMonaco. Il difensore olandese dellantus, destinato a lasciare Torino, secondo le ultimedisembra preferire il club tedesco rispetto al. Christian Falk, prima firma della Bild, su Twitter riferisce che il management del calciatore ha per ora interrotto i contatti con ilin attesa di un’eventuale intesa tra lantus e ilMonaco. Il club bianconero non ha intenzione di cedere sulla valutazione del calciatore, legato alla società torinese da un contratto valido fino al 2024. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

