Justine Mattera sexy come non mai | lo scatto in lingerie è da urlo

Leggi su chenews

(Di giovedì 7 luglio 2022)più che mai, sui social spopola il suoinche in pochi minuti fa davvero perdere la testa a tutti i suoi follower: ecco di che cosa si tratta. Torna al centro dell’attenzione la modella e attrice americana che ormai da tanti anni è diventata uno dei volti noti anche del piccolo schermo italiano e che proprio nelle scorse ore ha lasciato tutti i suoi follower senza parole per loche lei stessa ha pubblicato sulla sua pagina social. E’ diventato infatti davvero virale il post che ha ricevuto tantissimi complimenti da parte dei suoi fan che non hanno potuto davvero non apprezzare quello che stavano vedendo. fonte foto: AnsaNon è la prima volta che la bionda si mostra più bella che mai ma pare proprio che in questo caso abbia ...