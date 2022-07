Judo: al via il Grande Slam di Budapest, qualificazione olimpica in gioco per molti azzurri (Di giovedì 7 luglio 2022) Dall’8 al 10 agosto, presso la Laszlo Papp Arena, si svolgerà il Grande Slam di Budapest 2022, seconda tappa del World Tour di Judo e manifestazione importante per la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oggi sono stati sorteggiati i tabelloni, in cui si affronteranno oltre 400 atleti, di cui 15 italiani, nelle solite categorie. Per quanto riguarda gli italiani Fabio Basile avrà un percorso abbastanza agevole nei 73 kg fino ai quarti di finale, dove potrebbe trovare il favorito georgiano Lasha Shavdatuashvili. Tra le ragazze, invece, Alice Bellandi dovrà vedersela con la campionessa olimpica in carica, la giapponese Shori Hamada, in caso di vittoria all’esordio contro la cinese Yi Liu. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Dall’8 al 10 agosto, presso la Laszlo Papp Arena, si svolgerà ildi2022, seconda tappa del World Tour die manifestazione importante per laai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oggi sono stati sorteggiati i tabelloni, in cui si affronteranno oltre 400 atleti, di cui 15 italiani, nelle solite categorie. Per quanto riguarda gli italiani Fabio Basile avrà un percorso abbastanza agevole nei 73 kg fino ai quarti di finale, dove potrebbe trovare il favorito georgiano Lasha Shavdatuashvili. Tra le ragazze, invece, Alice Bellandi dovrà vedersela con la campionessain carica, la giapponese Shori Hamada, in caso di vittoria all’esordio contro la cinese Yi Liu. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Judo: al via il Grande Slam di #Budapest, qualificazione olimpica in gioco per molti azzurri - JudoTalk : RT @NoraGjakova: POWER OF SPORT - Kelmendi, Gjakova e Krasniqi, orgoglio Kosovo; tre campionesse olimpiche di Judo dalla traiettoria unica.… - kastriotmucolli : RT @NoraGjakova: POWER OF SPORT - Kelmendi, Gjakova e Krasniqi, orgoglio Kosovo; tre campionesse olimpiche di Judo dalla traiettoria unica.… - NoraGjakova : POWER OF SPORT - Kelmendi, Gjakova e Krasniqi, orgoglio Kosovo; tre campionesse olimpiche di Judo dalla traiettoria… - Bonnie_369 : @stefanobaronti @barbarab1974 È stato approvato in via definitiva il 23 agosto 2021 ma tu c'avevi judo. -