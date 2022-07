Jovanotti regala al suo pubblico “OASI” | il nuovo capitolo del “Disco del sole” | I dettagli

(Di giovedì 7 luglio 2022)al suo”, ildel “del”: ecco tutti iA pochi giorni di distanza dal grande debutto del JOVA BEACH PARTY 2022, che lo scorso weekend ha radunato a Lignano Sabbiadoro più di 60.000 persone,al suo(Capitol Records Italy), quattro brani inediti + ilsingolo in radio SENSIBILE ALL’ESTATE, da domani venerdì 8 luglio su tutte le piattaforme digitali, a comporre undelDEL, un oggetto volante non identificato, uno streaming, una filosofia, ma soprattutto il ...

... che lo scorso weekend ha radunato a Lignano Sabbiadoro più di 60.000 persone,approda a Marina di Ravenna eal suo pubblico Oasi (Capitol Records Italy), quattro brani inediti più ......più grande che il Jova Beach Party 2 miè metereologica: in mezzo a una spiaggia assolata dove ogni refolo di vento viene accolto con giubilo ed euforia, Lorenzo Cherubini in arteha ...In concomitanza con la doppia tappa del Jova Beach Party a Marina di Ravenna un nuovo capito del Disco del Sole ...