Johnson si dimette, il discorso alla nazione: «In politica nessuno è indispensabile: presto il nuovo leader»

«Inizia adesso il percorso di scelta di un nuovo leader conservatore». Boris Johnson lascia la guida del partito Conservatore dopo nemmeno 3 anni. La decisione del premier inglese arriva a seguito della raffica di dimissioni di ministri, viceministri e funzionari vari. Nel suo discorso alla nazione di oggi, Johnson ha ringraziato gli elettori e ha annunciato di aver costituito un gabinetto ad interim che sarà in carica fino a che non verrà insediato il nuovo primo ministro, con tutta probabilità a ottobre, che coinciderà con il prossimo leader del partito dei Tory. «Ho cercato di convincere i miei colleghi a non cambiare un governo che ha raggiunto risultati così importanti», ha detto. «Mi è dispiaciuto non esserci riuscito.

