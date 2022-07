Johnson sempre più solo a Downing Street | governo perde altri pezzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 luglio 2022) Londra, 7 lug. (Adnkronos) - Proseguono le dimissioni di massa daldi Borispiù. Lascia anche la segretaria dello Scacchiere al Tesoro, Helen Whately (responsabile per la crescita e la produttività). Nella sua lettera di dimissioni a, Whately ricorda di aver sostenuto il premier negli ultimi mesi, chiedendogli di rimanere in carica ma "non si può chiedere scusa e rimanere in eterno". L'annuncio segue di pochi minuti quello del ministro per l'Irlanda del Nord, Brandon Lewis. Sono più di 40 rappresentanti di gabinetto, fra cui ministri importanti, che da martedì hanno rassegnato le loro dimissioni daldi Boris. Bojo però, almeno per ora, non ha intenzione di ...