Johnson, scandalo Pincher: deciso il destino del primo ministro (Di giovedì 7 luglio 2022) +++ AGGIORNAMENTO +++ Secondo la BBC, pare che alla fine Boris Johnson abbia deciso di dare dimissioni dall’incarico di primo ministro. La decisione è stata presa dopo lo scandalo Pincher, il quale ha colpito in modo insanabile il suo governo. Oggi il premier si dimetterà dall’incarico di leader del Partito Conservatore di maggioranza, rimanendo ancora per un po’ a capo del governo inglese. Le elezioni per il suo successore infatti avverano durante l’estate, proclamando così il nuovo primo ministro solamente in autunno. Johnson quindi avrà ancora qualche mese per guidare la nazione, anche se ormai ha perso completamente la fiducia di tutta la politica inglese. Lo scandalo Pincher È surreale ... Leggi su zon (Di giovedì 7 luglio 2022) +++ AGGIORNAMENTO +++ Secondo la BBC, pare che alla fine Borisabbiadi dare dimissioni dall’incarico di. La decisione è stata presa dopo lo, il quale ha colpito in modo insanabile il suo governo. Oggi il premier si dimetterà dall’incarico di leader del Partito Conservatore di maggioranza, rimanendo ancora per un po’ a capo del governo inglese. Le elezioni per il suo successore infatti avverano durante l’estate, proclamando così il nuovosolamente in autunno.quindi avrà ancora qualche mese per guidare la nazione, anche se ormai ha perso completamente la fiducia di tutta la politica inglese. LoÈ surreale ...

fainformazione : BORIS jHONSON in difficoltà malgrado le tante dimissioni dopo lo scandalo Pincher. Non si arresta l'emorragia di m… - fainfoesteri : BORIS jHONSON in difficoltà malgrado le tante dimissioni dopo lo scandalo Pincher. Non si arresta l'emorragia di m… - PalermoToday : Boris Johnson si è dimesso da premier del Regno Unito - ilriformista : La fuga di una sessantina tra ministri e membri del governo è stata decisiva, Boris Johnson ha deciso di dimettersi… - sg_post : RT @Geopoliticainfo: ????Forte crisi nel Regno Unito per il governo #Johnson, travolto dallo scandalo #Pincher. Si dimettono due ministri chi… -