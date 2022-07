Johnson, Mosca esulta per le dimissioni del premier inglese. Medvedev: «Se ne vanno i migliori amici di Kiev» (Di giovedì 7 luglio 2022) La notizia delle imminenti dimissioni di Boris Johnson da leader del partito Tory e nel prossimo autunno da primo ministro inglese è stata accolta positivamente da Mosca. «Speriamo che persone più professionali e in grado di prendere decisioni attraverso il dialogo arriveranno un giorno al potere in Gran Bretagna», ha commentato Dmitry Peskov. Ripreso dall’agenzia Interfax, il portavoce del Cremlino ha spiegato che a Johnson l’esecutivo di Putin «non è mai piaciuto molto». Tuttavia, ha aggiunto, «non ci piace nemmeno lui». Johnson è stato uno dei leader più interventisti in favore di Kiev dallo scoppio della guerra in Ucraina. Il Cremlino ha fatto sapere di star seguendo con attenzione la situazione politica in Gran Bretagna, nonostante questa «non possa essere una ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) La notizia delle imminentidi Borisda leader del partito Tory e nel prossimo autunno da primo ministroè stata accolta positivamente da. «Speriamo che persone più professionali e in grado di prendere decisioni attraverso il dialogo arriveranno un giorno al potere in Gran Bretagna», ha commentato Dmitry Peskov. Ripreso dall’agenzia Interfax, il portavoce del Cremlino ha spiegato che al’esecutivo di Putin «non è mai piaciuto molto». Tuttavia, ha aggiunto, «non ci piace nemmeno lui».è stato uno dei leader più interventisti in favore didallo scoppio della guerra in Ucraina. Il Cremlino ha fatto sapere di star seguendo con attenzione la situazione politica in Gran Bretagna, nonostante questa «non possa essere una ...

