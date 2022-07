Johnson, governo inglese nel caos: tutti i ministri si dimettono! (Di giovedì 7 luglio 2022) È surreale cosa sta succedendo in Gran Bretagna. Nessuno poteva solo immaginare che il mandato Boris Johnson, eletto come premier nel 2019, potesse raggiungere livelli così bassi. E invece, dopo lo scandalo dei party organizzati in piena pandemia, un altro caso si scaglia inesorabile sul primo ministro. A causa di tutto ciò ci sarebbe uno stretto collaboratore di Johnson, Chris Pincher, il deputy chief whip. Lo scandalo è nato quando Pincher, ritrovatosi ubriaco in un gentleman club di Londra, abbia iniziato a molestare e palpeggiare due uomini, di cui uno essere un deputato. Il caso ha avuto una risonanza mediatica clamorosa, portando uno scossone alla già fragile posizione di Johnson. Nelle ultime ore infatti il premier ha dovuto accogliere diverse richieste di dimissioni da parte dei suoi ministri. Ecco un rapido ... Leggi su zon (Di giovedì 7 luglio 2022) È surreale cosa sta succedendo in Gran Bretagna. Nessuno poteva solo immaginare che il mandato Boris, eletto come premier nel 2019, potesse raggiungere livelli così bassi. E invece, dopo lo scandalo dei party organizzati in piena pandemia, un altro caso si scaglia inesorabile sul primo ministro. A causa di tutto ciò ci sarebbe uno stretto collaboratore di, Chris Pincher, il deputy chief whip. Lo scandalo è nato quando Pincher, ritrovatosi ubriaco in un gentleman club di Londra, abbia iniziato a molestare e palpeggiare due uomini, di cui uno essere un deputato. Il caso ha avuto una risonanza mediatica clamorosa, portando uno scossone alla già fragile posizione di. Nelle ultime ore infatti il premier ha dovuto accogliere diverse richieste di dimissioni da parte dei suoi. Ecco un rapido ...

