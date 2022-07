Johnny Depp: Netflix sosterrà la produzione del film su Luigi XV (Di giovedì 7 luglio 2022) Netflix sembra sosterrà economicamente la produzione del film La Favorite in cui il protagonista Johnny Depp sarà Luigi XV. Johnny Depp tornerà su un set cinematografico in occasione del film La Favorite, in cui avrà la parte di Re Luigi XV. Il progetto, secondo quanto svelato dalle fonti di Bloomberg, sarà sostenuto economicamente da Netflix. Il lungometraggio è il primo che vede coinvolto Johnny Depp dopo il processo che lo ha visto protagonista insieme all'ex moglie Amber Heard, che ha accusato di diffamazione. Gli avvocati della star, in tribunale, hanno ottenuto una sentenza a favore della loro tesi che sosteneva ci fossero stati dei danni ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 luglio 2022)sembraeconomicamente ladelLa Favorite in cui il protagonistasaràXV.tornerà su un set cinematografico in occasione delLa Favorite, in cui avrà la parte di ReXV. Il progetto, secondo quanto svelato dalle fonti di Bloomberg, sarà sostenuto economicamente da. Il lungometraggio è il primo che vede coinvoltodopo il processo che lo ha visto protagonista insieme all'ex moglie Amber Heard, che ha accusato di diffamazione. Gli avvocati della star, in tribunale, hanno ottenuto una sentenza a favore della loro tesi che sosteneva ci fossero stati dei danni ...

