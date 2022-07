Joao Pedro verso il Galatasaray | vicina la fumata bianca col Cagliari

(Di giovedì 7 luglio 2022) . I turchi vicini all’italo-brasilianopare essere ormai ad un passo dal trasferimento al: nella giornata di ieri l’incontro tra il Direttore sportivo del club turco e il Direttore sportivo delCapozucca ha portato a passi avanti consistenti. Come appreso dalla redazione dinews24 ilha l’accordo totale consulla base economica di 2,4 milioni di euro di parte fissa e 100.000 euro di bonus. Anche con ilsi è quasi concluso l’accordo ma ballano ancora 2 milioni di euro che saranno legati ad alcuni bonus. La trattativa potrebbe essere in dirittura d’arrivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Intercettato dopo una giornata di colloqui di mercato, il ds del Torino Vagnati ha fatto un punto sul mercato granata . Sul tavolo c'è il nome di. 'Abbiamo fatto solo due chiacchiere con il Cagliari ', dice Vagnati. Che ribadisce anche lo stallo in cui si trova la trattativa per la cessione di Bremer : 'Nessuna novità', ammette. ...verso il Galatasaray: vicina la fumata bianca col Cagliari. I turchi vicini all'italo - brasilianopare essere ormai ad un passo dal trasferimento al Galatasaray: nella giornata ...L’attaccante italo-brasiliano del Cagliari ha lasciato il campo con largo ritardo rispetto ai compagni: infinita sessione di corsa a fine seduta Dal nostro inviato CORSA SOLITARIA. Fine allenamento pa ...Il Torino, nelle figure del ds Vagnati e di Emiliano Moretti, ha incontrato in giornata sia gli agenti di Praet che quelli di Joao Pedro ...