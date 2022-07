“Jimmy Sax Summer Tour”, stasera al Giardino Romantico di Palazzo Reale è sold out (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo il successo del primo Tour nei teatri italiani che ha registrato più di 13.000 presenze, Jimmy SAX torna suonare dal vivo con “Jimmy Summer Tour 2022”, una serie di concerti nelle più esclusive location italiane. Il sassofonista internazionale, accompagnato da THE SYMPHONIC DANCE ORCHESTRA diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, si esibirà questa sera, giovedì 7 luglio, nel Giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli. Autore dei successi mondiali “No man no cry” (certificato ORO in Italia) e “Time”, Jimmy SAX è un sassofonista moderno e ricercato, carismatico performer che con il suo sound vivo ed energico riesce a travolgere chiunque lo ascolti, trasportandolo in un ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo il successo del primonei teatri italiani che ha registrato più di 13.000 presenze,SAX torna suonare dal vivo con “2022”, una serie di concerti nelle più esclusive location italiane. Il sassofonista internazionale, accompagnato da THE SYMPHONIC DANCE ORCHESTRA diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, si esibirà questa sera, giovedì 7 luglio, neldia Napoli. Autore dei successi mondiali “No man no cry” (certificato ORO in Italia) e “Time”,SAX è un sassofonista moderno e ricercato, carismatico performer che con il suo sound vivo ed energico riesce a travolgere chiunque lo ascolti, trasportandolo in un ...

