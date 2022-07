Jimmy Sax in concerto a Roma, all’Auditorium Parco della Musica l’energia che ci mancava (Photogallery) (Di giovedì 7 luglio 2022) Il sassofonista Jimmy Sax, autore dei successi mondiali “No man no cry” e “Time” ieri sera in concerto all’Auditorium Parco della Musica a Roma con The Symphonic Dance Orchestra. Per la seconda tappa nella capitale, Jimmy ha colorato il cielo di Roma con il suo sound, senza nessuna parola. Jimmy, con il suo Sax, ha fatto ballare tutta Roma concerto strepitoso, quello di Jimmy Sax, un mix di energia che ha illuminato il cielo della Cavea, facendo ballare tutti a ritmo di Sax. Una passione travolgente, la sua, che dall’inizio alla fine ha emozionato tutti, trasportandoci in un altro mondo, il suo. Sassofonista moderno e ricercato, carismatico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Il sassofonistaSax, autore dei successi mondiali “No man no cry” e “Time” ieri sera incon The Symphonic Dance Orchestra. Per la seconda tappa nella capitale,ha colorato il cielo dicon il suo sound, senza nessuna parola., con il suo Sax, ha fatto ballare tuttastrepitoso, quello diSax, un mix di energia che ha illuminato il cieloCavea, facendo ballare tutti a ritmo di Sax. Una passione travolgente, la sua, che dall’inizio alla fine ha emozionato tutti, trasportandoci in un altro mondo, il suo. Sassofonista moderno e ricercato, carismatico ...

Pubblicità

LaPupaprisca : Anche mio padre suonava il sax ?? Jimmy Sax - wordsandmore1 : #5luglio oltre #battitilive #Sinner #Giornatamondialedelbacio #RaffaellaCarra #Nole #Tozzi tempo per #uomoniedonne… - fiorina25212728 : LOVE ME LIKE YOU DO - Ellie Goulding [Saxophone Version] - fiorina25212728 : Worakls - Blue ( Jimmy Sax live) - wordsandmore1 : #5luglio oltre #PrettyWoman #RaffaellaCarra #ERIC #SilverstoneGP tempo per #uomoniedonne che amano ? Il 6 luglio 20… -