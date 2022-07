Jabeur | la Ministra della felicità | ' Voglio ispirare Africa e mondo arabo'

Pubblicità

Una vittoria sportiva, ma anche un po' sociale e persino con una domanda politica a fare capolino. Del resto, Ons Jabeur in patria la chiamano la 'Ministra della felicità'. Un soprannome che a lei piace moltissimo. 'Questa finale è il risultato che stavo aspettando. Manca ancora un passo, solo uno... E' un sogno diventato realtà. Sono orgogliosa di essere una donna tunisina oggi, so che in Tunisia in tanti saranno pazzi di gioia'. Così Ons Jabeur, conosciuta in patria come 'la Ministra della Felicità', dopo aver raggiunto la finale di Wimbledon, prima rappresentante del mondo arabo a riuscirci. 'Cerco di essere una fonte di ispirazione'.