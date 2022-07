Ivano Monzani, l’agente della sicurezza più famoso di TikTok torna al lavoro e viene assediato dai fan che gli chiedono un selfie – VIDEO (Di giovedì 7 luglio 2022) Sapete di chi stiamo parlando vero? Questo uomo, diventato ormai il trend del momento su TikTok, è di certo l’agente della sicurezza più famoso del web. Torniamo in piazza del Duomo a Milano. Ricordate l’evento LoveMiorganizzato da Fedez? Bene, Ivano Monzani era presente a gestire la sicurezza in piazza quando, a sua insaputa, è diventato famoso sui social. Complice la sua mimica facciale e i gesti compiuti durante le canzoni, Monzani ha fatto comprendere che disprezza la musica Trap e rap. In quel caso specifico sosterrà poi di non aver amato particolarmente i volgarissimi brani del rapper Paki. Nei giorni scorsi anche Rudy Zerbi ha pubblicato un VIDEO sul suo profilo social: “Il mito assoluto del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Sapete di chi stiamo parlando vero? Questo uomo, diventato ormai il trend del momento su, è di certopiùdel web. Torniamo in piazza del Duomo a Milano. Ricordate l’evento LoveMiorganizzato da Fedez? Bene,era presente a gestire lain piazza quando, a sua insaputa, è diventatosui social. Complice la sua mimica facciale e i gesti compiuti durante le canzoni,ha fatto comprendere che disprezza la musica Trap e rap. In quel caso specifico sosterrà poi di non aver amato particolarmente i volgarissimi brani del rapper Paki. Nei giorni scorsi anche Rudy Zerbi ha pubblicato unsul suo profilo social: “Il mito assoluto del ...

DioArtemio : Ivano Monzani è la rivincita di quelli non al passo coi tempi e felici di esserlo perché il passato non è stato sem… - infoitcultura : Chi è Ivano Monzani, l'addetto alla sicurezza voluto da Fedez per Love Mi che spopola sul web - angiuoniluigi : RT @fanpage: Chi è Ivano Monzani, l'addetto alla sicurezza che sta spopolando sul web - Four__M : RT @fanpage: Chi è Ivano Monzani, l'addetto alla sicurezza che sta spopolando sul web - fanpage : Chi è Ivano Monzani, l'addetto alla sicurezza che sta spopolando sul web -