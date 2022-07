Iv | Boschi | ' alunni portati da maestra M5S a comizio Conte? Va fatta chiarezza' **

(Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Nella storia della Repubblica non si è mai visto che una scolaresca venisse portata a unelettorale e, a quanto emerge, senza l'autorizzazione dei genitori". Così Maria Elena, interpellata dall'Adnkronos, in merito alla vicenda accaduta in Puglia dove una, candidata con 5 Stelle, avrebbe condotto glia un'iniziativa elettorale con Giuseppesenza autorizzazione aver chiesto l'autorizzazione dei genitori. Vicenda sulla quale Iv, con la capogruppoprima firmataria, ha presentato un'interpellanza urgente al ministro dell'Istruzione. "È sconcertante che si utilizzi la scuola a fini elettorali e si strumentalizzino dei piccoli. Chiediamo che siasu ...

Roma, 7 lug. " La presunta vicenda risale a un mese fa, in piena campagna elettorale per le amministrative, ed ora Italia Viva, con Elenafirmataria, ha presentato un'interpellanza urgente al ministro dell'Istruzione per chiedere conto di quanto accaduto. Al centro della faccenda infatti ci sarebbe una maestra elementare che