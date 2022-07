Italia-Iran oggi, Nations League volley: orario, programma, tv, streaming (Di giovedì 7 luglio 2022) oggi giovedì 7 luglio (ore 14.00) si gioca Italia-Iran, match valido per la Nations League 2022 di volley maschile. Dopo la vittoria contro la Bulgaria che ha aperto l’ultima settimana della prima fase della competizione internazionale, gli azzurri affrontano la sempre insidiosa nazionale asiatica. La Nazionale guidata dal CT Fefè De Giorgi si trova attualmente in prima posizione, avendo centrato il settimo successo in nove partite e dando il massimo in ogni match nonostante la qualificazione di diritto alla Final Eight. Chi invece sta ancora lottando per il passaggio del turno è proprio l’Iran, che al momento occupa l’ottavo ed ultimo posto disponibile per l’atto conclusivo di Bologna. Con un Alessandro Michieletto ed un Daniele Lavia in grande spolvero, il CT ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022)giovedì 7 luglio (ore 14.00) si gioca, match valido per la2022 dimaschile. Dopo la vittoria contro la Bulgaria che ha aperto l’ultima settimana della prima fase della competizione internazionale, gli azzurri affrontano la sempre insidiosa nazionale asiatica. La Nazionale guidata dal CT Fefè De Giorgi si trova attualmente in prima posizione, avendo centrato il settimo successo in nove partite e dando il massimo in ogni match nonostante la qualificazione di diritto alla Final Eight. Chi invece sta ancora lottando per il passaggio del turno è proprio l’, che al momento occupa l’ottavo ed ultimo posto disponibile per l’atto conclusivo di Bologna. Con un Alessandro Michieletto ed un Daniele Lavia in grande spolvero, il CT ...

