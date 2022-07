Italia femminile, Gama: «All’Europeo il meglio del calcio. Vi svelo il nostro obiettivo» (Di giovedì 7 luglio 2022) Le parole del capitano dell’Italia femminile Sara Gama in vista dell’Europeo che vedrà protagoniste le azzurre Ai canali ufficiali della UEFA, il capitano dell’Italia femminile Sara Gama ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. ESORDIO – «L’inizio del torneo è sempre importante, contro la Francia cercheremo di fare il nostro meglio anche se sappiamo che sono le favorite. Noi però ci siamo preparate a lungo e siamo cresciute molto quindi proveremo a vincere per iniziare col piede giusto e poi penseremo a Islanda e Belgio, due grandi squadre. Del resto All’Europeo c’è il meglio del calcio internazionale». obiettivo – «L’obiettivo è pensare partita dopo partita, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Le parole del capitano dell’Sarain vista dell’Europeo che vedrà protagoniste le azzurre Ai canali ufficiali della UEFA, il capitano dell’Saraha rilasciato le seguenti dichiarazioni. ESORDIO – «L’inizio del torneo è sempre importante, contro la Francia cercheremo di fare ilanche se sappiamo che sono le favorite. Noi però ci siamo preparate a lungo e siamo cresciute molto quindi proveremo a vincere per iniziare col piede giusto e poi penseremo a Islanda e Belgio, due grandi squadre. Del restoc’è ildelinternazionale».– «L’è pensare partita dopo partita, ...

Pubblicità

Coninews : Il riepilogo delle finali di specialità di ginnastica artistica femminile! ?? ?? - Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOOOOO ?? ?????? L'Italvolley di coach Luca Pieragnoli batte la Turchia (3-1) e conquistano i Giochi del M… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Italia Femminile, Boattin: 'È stato un periodo intenso, ma non vediamo l'ora di giocare' - SpazioCiclismo : Prima medaglia per l'Italia agli #EuroRoad22 di Anadia: a conquistarla è stata Vittoria Guazzini, che ha ottenuto u… - TUTTOJUVE_COM : Italia Femminile, Boattin: 'È stato un periodo intenso, ma non vediamo l'ora di giocare' -