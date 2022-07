Ipotesi Premier League per l’attaccante del Napoli: nuova squadra su di lui (Di giovedì 7 luglio 2022) I nomi dei possibili giocatori in partenza dal Napoli sono tanti: tra questi c’è anche il nome di Adam Ounas. Il calciatore franco-algerino sembrerebbe già essere con le valigie in mano, in modo da lasciare spazio per l’acquisto di Gerard Deulofeu. Dall’arrivo nel 2017, ai vari prestiti tra Francia e Italia, fino ad arrivare all’ultima stagione disputata sotto la guida del tecnico Luciano Spalletti, il suo rendimento è sempre stato altalenante. Un solo anno di contratto e nessuno spiraglio in vista per il rinnovo. Insomma, una partenza quasi annunciata. Adam Ounas (FOTO – Getty Images) Il Leicester sulle tracce di Ounas Secondo quanto riportato dal quotidiano algerino “Dzair Daily”, il futuro dell’ala destra azzurra potrebbe essere in Premier League: sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe il Leicester. Il club inglese pare ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 7 luglio 2022) I nomi dei possibili giocatori in partenza dalsono tanti: tra questi c’è anche il nome di Adam Ounas. Il calciatore franco-algerino sembrerebbe già essere con le valigie in mano, in modo da lasciare spazio per l’acquisto di Gerard Deulofeu. Dall’arrivo nel 2017, ai vari prestiti tra Francia e Italia, fino ad arrivare all’ultima stagione disputata sotto la guida del tecnico Luciano Spalletti, il suo rendimento è sempre stato altalenante. Un solo anno di contratto e nessuno spiraglio in vista per il rinnovo. Insomma, una partenza quasi annunciata. Adam Ounas (FOTO – Getty Images) Il Leicester sulle tracce di Ounas Secondo quanto riportato dal quotidiano algerino “Dzair Daily”, il futuro dell’ala destra azzurra potrebbe essere in: sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe il Leicester. Il club inglese pare ...

Pubblicità

giofra0027 : @jackbrose370 @MicheleDefina2 @dariomartyn81 @EnricomariaSala @OnanaSessuale E poi si sta parlando di ipotesi, in u… - zav_news : ???? Il premier britannico Boris #Johnson ha escluso l'ipotesi di elezioni anticipate mentre crescono gli appelli all… - ilRomanistaweb : #Veretout gela la Roma. Calma piatta per Frattesi: a breve nuovo contatto Il francese ha stoppato ogni ipotesi di a… - Rayorebeld : RT @danilopaparelli: Il #M5S del premier #Conte tra perdita di #consensi #elettorali, #divisioni interne e ipotesi di uscita dal #Governo h… - CMarziane : RT @VisioneTv: Cosa stanno combinando gli ex premier Merkel e Conte? La Germania non può sopportare oltre la guerra del gas, e l’Italia seg… -