Ipotesi di corruzione ed altri reati a vario titolo: undici misure personali nel Salento Guardia di finanza (Di giovedì 7 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Lecce stanno eseguendo in queste ore alcune misure cautelare personali, emesse dal Giudice per le indagini preliminari di Lecce, su richiesta della Procura della Repubblica di Lecce, nei confronti di 11 persone (cinque ai domiciliari, quattro all'obbligo di dimora, uno di divieto di dimora e un divieto di esercitare attività imprenditoriale), indagati per Ipotesi di reato di corruzione, traffico di influenze illecite e falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Sempre nell'ambito del medesimo contesto, si sta altresì procedendo alla notifica di ulteriori 10 informative di garanzia ad altrettanti soggetti coinvolti nelle condotte sopra indicate.

