iPhone 14 non avrà paura dell'acqua: ora capirà se è bagnato e potrà regolarsi da sé (Di giovedì 7 luglio 2022) Gli iPhone 14 saranno in possesso di una particolarità unica nel loro genere, ossia che potranno riconoscere gli ambienti umidi o coperti d'acqua nel momento in cui saranno accesi. Ma questa novità che cosa porta di diverso da ciò che sappiamo già? Un cellulare così non può che essere unico – Computermagazine.itFra tutti i nuovi progetti di Apple, non passano inosservati quelli che hanno a che fare con gli iPhone, e in maniera particolare ne troviamo alcuni concreti come quello rilasciato dall'ufficio americano USPTO, che ha ha concesso alla Mela pochi giorni fa una soluzione software che permette a un dispositivo elettronico di riconoscere quando opera in contesti umidi o con lo schermo ricoperto d'acqua. Dev'essere successo a molti di notare l'effetto che fa l'acqua sul touch di un dispositivo elettronico, soprattutto da quando ...

