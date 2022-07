Investito e ucciso da treno nel Casertano

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCancello (Ce) – Un uomo è statoda unregionale sulla linea Napoli-Cassino all’altezza della stazione ferroviaria di Cancello, nel. Dai primi accertamenti realizzati sul posto dagli agenti della Polizia Ferroviaria, dovrebbe trattarsi di un extracomunitario di origine africana; l’investimento è avvenuto poco prima dell’ingresso in stazione. Il, partito da Napoli, viaggiava in direzione Caserta. I passeggeri del regionale sono stati fatti scendere e sono saliti su un altro convoglio; la circolazione è ora bloccata e sono stati attivati i servizi sostitutivi. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

BOLZANO. E' Carmelo Panepinto, origine siciliana, dipendente della Roechling di Laives, il 66enneda un'auto ieri sera (6 luglio) a Bolzano. L'uomo era uscito di casa, in via Milano, per andare a buttare la spazzatura quando una Fiat Panda guidata da un 46enne lo ha centrato. ...Solo nell'agosto 2021 però, era statodal connazionale francese Leggeri del compito di ... dopo una serie di attacchi coordinati, in cui militanti islamisti avevano130 persone. Un ...Dramma sulla linea ferroviaria Napoli-Cassino, dove nella giornata di oggi 7 luglio, una persona è stata investita e uccisa da un treno ...Il 66enne era uscito di casa ieri sera per buttare la spazzatura. Centrato da una Fiat Panda, è morto qualche ora dopo in ospedale ...