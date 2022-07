Ingorgo in autostrada? Puoi chiedere il rimborso del pedaggio | ecco come funziona il nuovo cashback

(Di giovedì 7 luglio 2022) Vi siete imbattuti in un odiosole? Avete la possibilità di riildel. Scopriamo insieme. Dal 1 maggio è possibile riunper unle. L’Aspi ha infatti messo a disposizione 250 milioni di euro nell’arco di cinque anni, che serviranno per rimborsare gli automobilisti in caso di L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

Dal 1 maggio è possibile richiedere un rimborso per unautostradale . L'Aspi ha infatti ...i dati di Google Maps sulla congestione del traffico e sui tempi di ingresso e uscita dall'. ...1' di lettura 02/07/2022 - Una coda lunga fino a 6 chilometri si è verificata da sabato mattina nel tratto dell'A14 compreso tra Fano e Senigallia. Motivo dell', che ha bloccato per ore gli automobilisti sotto il solleone, non è stato un incidente ma l'apertura di un cantiere. Il cantiere, in particolare, interessa il tratto tra Marotta e Senigallia, ...BERNA - Con l'arrivo delle vacanze estive ci saranno notevoli problemi alla circolazione, un po' con tutti i mezzi di trasporto: dal traffico intenso su quasi tutti gli assi stradali svizzeri, in part ...Di conseguenza fino alla fine di agosto sono «praticamente certi» gli ingorghi sull'asse nord-sud davanti ad entrambi i portali della galleria autostradale del San Gottardo, secondo il servizio di ...