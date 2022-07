Inglese B2: cos’è e come ottenere la certificazione online per aggiungere 3 punti nelle graduatorie GPS. Soloformazione.it (Di giovedì 7 luglio 2022) La certificazione di Inglese B2 è erogata da enti riconosciuti dal MIUR, e attesta la conoscenza della lingua Inglese a un livello intermedio. La certificazione B2 è diventata ormai indispensabile e richiesta in ogni concorso pubblico, corso di laurea, graduatoria pubblica docenti. Ad esempio nelle graduatorie Scolastiche Provinciali (GPS) vengono riconosciuti 3 punti a chi L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 7 luglio 2022) LadiB2 è erogata da enti riconosciuti dal MIUR, e attesta la conoscenza della linguaa un livello intermedio. LaB2 è diventata ormai indispensabile e richiesta in ogni concorso pubblico, corso di laurea, graduatoria pubblica docenti. Ad esempioScolastiche Provinciali (GPS) vengono riconosciuti 3a chi L'articolo .

Pubblicità

bimbadisebemick : RT @mult1formula: Silverstone delle prime volte per Sainz e Schumacher ?? cos'è successo nel circuito inglese? Scoprilo qui ?????? ?? @lost… - lostinthefireLu : RT @mult1formula: Silverstone delle prime volte per Sainz e Schumacher ?? cos'è successo nel circuito inglese? Scoprilo qui ?????? ?? @lost… - wolfsxtar : RT @mult1formula: Silverstone delle prime volte per Sainz e Schumacher ?? cos'è successo nel circuito inglese? Scoprilo qui ?????? ?? @lost… - whitehydrangeaa : RT @mult1formula: Silverstone delle prime volte per Sainz e Schumacher ?? cos'è successo nel circuito inglese? Scoprilo qui ?????? ?? @lost… - panzerottoF1 : RT @mult1formula: Silverstone delle prime volte per Sainz e Schumacher ?? cos'è successo nel circuito inglese? Scoprilo qui ?????? ?? @lost… -