Infortuni sul lavoro, Cgil in Abruzzo situazione peggiore rispetto ad altre regioni (Di giovedì 7 luglio 2022) Pescara - Sono aumentati del 66% gli Infortuni sul lavoro in Abruzzo nel periodo gennaio-maggio 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Un dato peggiore di quello del resto d'Italia dove la crescita è stata del 48% e che attestano la nostra regione al terzo posto di questa triste classifica, superata solo da Campania e Liguria. Numeri che confermano tutte le preoccupazioni denunciate dalla Cgil nei mesi scorsi ma che paiono essere cadute nel vuoto. Sono stati complessivamente 7.628 gli Infortuni nei primi 5 mesi dell'anno, 3.046 in più del 2021. Di questi, 2.333 in provincia di Chieti (+56%), 1.411 a L'Aquila (+45%), 1.567 a Pescara con una crescita del 55%. Chiude la provincia di Teramo che con 1.208 Infortuni raddoppia il dato dello scorso anno ...

