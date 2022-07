Infettivologa Maida: “Per eliminare virus epatite C più assistenza extra ospedali” (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’eliminazione dell’epatite C è un tema che interessa tanto, soprattutto perché è un obiettivo proposto dall’Oms per il 2030. Per questo motivo ultimamente si sta cercando di decentralizzare l’assistenza al di fuori degli ospedali. Numerose finora le attività intraprese: dalla presenza di screening rapidi per la determinazione dell’infezione da Hcv alla presa in carico dei pazienti da parte dei medici infettivologi all’interno dei Serd, i servizi per le dipendenze patologiche”. Così Ivana Maida, professore associato di Malattie infettive dell’azienda ospedaliera universitaria di Sassari, all’Adnkronos Salute fa il punto sul’importanza dell’assistenza decentralizzata presso i centri di cura per l’epatite C per i pazienti tossicodipendenti attivi e sulle ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’eliminazione dell’C è un tema che interessa tanto, soprattutto perché è un obiettivo proposto dall’Oms per il 2030. Per questo motivo ultimamente si sta cercando di decentralizzare l’al di fuori degli. Numerose finora le attività intraprese: dalla presenza di screening rapidi per la determinazione dell’infezione da Hcv alla presa in carico dei pazienti da parte dei medici infettivologi all’interno dei Serd, i servizi per le dipendenze patologiche”. Così Ivana, professore associato di Malattie infettive dell’aziendaera universitaria di Sassari, all’Adnkronos Salute fa il punto sul’importanza dell’decentralizzata presso i centri di cura per l’C per i pazienti tossicodipendenti attivi e sulle ...

Pubblicità

LocalPage3 : Infettivologa Maida: 'Per eliminare virus epatite C più assistenza extra ospedali' - italiaserait : Infettivologa Maida: “Per eliminare virus epatite C più assistenza extra ospedali” -

Infettivologa Maida: "Per eliminare virus epatite C più assistenza extra ospedali" Adnkronos Infettivologa Maida: “Per eliminare virus epatite C più assistenza extra ospedali” (Adnkronos) – “L’eliminazione dell’epatite C è un tema che interessa tanto, soprattutto perché è un obiettivo proposto dall’Oms per il 2030. Per questo motivo ultimamente si sta cercando di decentrali ... (Adnkronos) – “L’eliminazione dell’epatite C è un tema che interessa tanto, soprattutto perché è un obiettivo proposto dall’Oms per il 2030. Per questo motivo ultimamente si sta cercando di decentrali ...